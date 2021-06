Naine käratab: mehed, kas te arvate, et me tahame näägutada? Käed-jalad on teil küljes, äkki rakendaksite neid?

Kuulasin suu ammuli juttu, kuidas sõbranna paigaldas ise pea kõik köögimööbli, kui mees silma pilgutamata ja abi pakkumata diivanil oleskles. Okei, pole naistetöid, pole meestetöid, aga minu jaoks on täiesti mõistetamatu, kuidas mõni mees näebki oma naises lihtsalt uut ema või köögikatat. Võigas ju!

Mul endal tekivad otsejoones süümepiinad, kui mu partner mingisuguse asja kallal tegutseb ja ma tean, et ma saaksin teda aidata. Loomulikult ma lähen appi, isegi siis, kui ma ei viitsi ja kui mind pole palutud. Aga konkreetne sõbranna oli korduvalt heietanud, et "palun, teeme ometi ära, siis on tehtud!" Ei. Ja mis sel vaesel inimesel siis üle jääb, kui ise pihta hakata? Midagi ju öelda ei tohi, sest siis saab kuulda järjekordse vaese mehe itkemist, keda vanajumal ise näägutajaga karistanud on.

Mehed, päriselt ka, mis te arvate, et me tahame jaurata ja näägutada ja viriseda, et tõstke oma pee ometi diivanilt püsti ja tehke ka midagi? Käed-jalad on teil ometi ju küljes, võib-olla oleks aeg neid rakendada?

Siit mõned näpunäited: kui prügikast on täis, tuleb see välja viia, palun pane uus prügikott ka; kui pesukorv ajab üle ääre, on vaja pesu masinasse panna ja nuppu vajutada, ideaalne oleks ka, kui see pesu ei jääks sinna masinasse pärast mädanema ja sa suudaksid selle oma kahe käekesega pesurestile kuivama panna; kuivad riided tuleb kappi viia ja igal riideesemel on suure tõenäosusega oma koht. Kui sa oled senimaani arvanud, et puhtad riided satuvad kappi imeväel, siis nüüd tead, kuidas need ise sinna võluda. Kui põrandal on sodi, siis ära ime tolmuimejaga ainult konkreetset kohta, vaid tõmba terve tuba üle, see võtab kaks minutit! Selle asemel, et vinguda, et kus puhtad kahvlid ja noad on, vaatad ehk nõudepesumasinasse või kraanikaussi? Ja kuramus küll, kui su naine maadleb mingite raskete kappidega, siis for the love of God, mine talle ometi appi!