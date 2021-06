Diana lugu: hea, et ma uue mehe otsimisest loobusin ja seiklused valisin

Foto: Shutterstock

“Mees jättis mu maha kuidagi kiiresti ja mu meelest täiesti muretult. Ma ei saanud arugi, et mehel keegi on keegi teine, aga ühel õhtul kodus ta teatas, et et armastab teist naist, ja läks mõne päeva pärast elama vaba noore naise juurde. Õnneks lubas ta meie ühise tütrega edasi kohtuda, teda rahaliselt toetada ja seda ta ka tegi.” Nii räägib oma elust 33aastane väikelinna elanik Diana