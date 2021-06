ARVAMUS | "Minu abikaasal oleks tõenäoliselt piinlik, kui peaksin toidupoes maksma"

"Ei kujuta ette ka, kui mees kontrolliks või piiraks minu väljaminekuid või vastupidi. Minu abikaasal oleks tõenäoliselt piinlik, kui peaksin toidupoes maksma või mingid arved pooleks jagama. Panustame ühisesse pangaarvesse, aga keegi ei sae senti pooleks, et kui palju keegi kulutas.

Suuremad asjad nagu näiteks reisid, remondid, uue auto kulud, arved, ülejäänuga toimetame nii nagu ise heaks arvame. Aga tegelikult oleneb see vist palju ka sellest, kui suured on sissetulekud.

Kui ikka pead planeerima igat eurot, siis on mõistetav, et üks pool ei saa üle võlli minna. Kui aga sellega probleemi pole, siis on sendisaagija näol tegemist lihtsalt koiga."