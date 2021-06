Foto: Shutterstock

Kui tunned, et oled oma voodielust sama väsinud kui piirangutest ja pandeemiast, on aeg seda vürtsitada. Nüüd, suve esimesel kuul, on sobilik meelde tuletada mõned asjad, mida su kallim voodis väga naudiks, aga mida te pole veel proovinud...