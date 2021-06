Enneta terviseprobleeme! Vaata, kas ka sina peaksid lisaks magneesiumit tarvitama

Magneesium üks olulisematest mineraalidest, mis reguleerib paljusid biokeemilisi ja füsioloogilisi protsesse. “Inimese organismis on magneesiumi umbes 25 grammi, mis on ühe mineraalaine jaoks suur kogus. Umbes 60 protsenti sellest paikneb luudes, 25 protsenti lihastes ning lisaks leidub magneesiumi veres ja veidi igas rakus. Keskmise organismi päevane magneesiumi norm on 5 milligrammi iga 10 kilo kehamassi kohta,” räägib Suur-Pärnu Benu Apteegi proviisor Alexandra Sauskina ning lisab, et kuigi teoreetiliselt peaks magneesiumi vajadus mitmekesise toiduga kaetud saama, siis uuringud on näidanud, et sellest enam ei piisa.

“Ühelt poolt on magneesiumi sisaldus toidulaual vähenenud muldade vaesumise ja väetiste kasutamise tulemusena, teisalt viib magneesiumi organismist välja rafineeritud õlide ja suhkrute, kofeiini ja alkoholi tarvitamine,” loetleb Sauskina põhjuseid, miks mitmekesine toiduvalik enam inimeste magneesiumivajadust ei kata.

Rohkem magneesiumi vajavad:

- aktiivsed sportijad ja füüsilise töö tegijad

- aktiivses kasvueas teismelised

- naised raseduse ja imetamise ajal

- naised alates 30. eluaastast

- 51 aastased ja vanemad

- veeväljundite, valuvaigistite, maokaitse ja vererõhu tablette tarvitavad patsiendid

- ülekaalulised, kes soovivad kehakaalu langetada

Magneesium aitab sooritusvõimekust kasvatada

Sauskina sõnul on magneesiumil otsene mõju sportlaste sooritusvõimekusele. “Ühe teadusuuringu tulemused näitasid, et triatleedid, kes võtsid sportlastele soovitatud koguses magneesiumit nelja nädala jooksul, said paremaid tulemusi kõigil kolmel alal ning jooksid, ujusid ja sõitsid jalgrattaga kiiremini kui võistlejad, kellele manustati platseebot,” toob apteeker uuringu tulemusest magneesiumi positiivsest mõjust näite.