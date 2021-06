ARMAS VIDEO | Laikrete perebänd palub abi: kontsertreisilt kodupoole sõites oli kõik tõeliselt tore ja armas, kuni tagasiteel...

"Mõned päevad tagasi sõitsime Saaremaa kontsertreisilt kodupoole. Kõik oli tõeliselt tore ja armas, kuni tagasiteel... sattusime avariisse. Siin on meie lugu. Kui kõnetab, siis oleme tänulikud, kui saate toetada."

Laikrete perebänd tegutseb 2016. aasta detsembrikuust. "Oleme täiesti tavaline Eestimaa perekond, kellele on antud and – muusika. Igaühele meist erinevat moodi – kes loob, kes arranžeerib, kes salvestab, kes mängib erinevaid pille, kes laulab jne... Mis ongi hea, sest kokku moodustab see terviku – meie puhul Laikrete perebändi," seisab bändi kodulehel.