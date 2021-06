Brigitte Susanne Hunt avaldab oma kolm kõige suuremat unistust: küll ma need kõik õigel ajal saan!

"Ma olen tänulik iga päev selle eest, mis mul on, ja näen, et kõiki häid asju tuleb aina juurde. Minu unistus oleks ilmselt hetkeseisuga oma telesaade, raamat ja maja Kakumäel," loetleb kaunitar ja lisab: "Küll ma need kõik õigel ajal saan."