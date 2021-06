Päike särab! Loe, kuidas see enda kasuks tööle panna

Päikeseenergia on seotud julguse, tugevuse ja sihikindlusega ning me saame seda teadlikult äratada kehas ka läbi hingamispraktika. Päikesehingamine on mõeldud päikeseenergia äratamiseks ja talletamiseks kehas päikesevaeseks ajaks ning seda on väga hea teha hommikul.