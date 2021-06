Tunned end oma kehas ebakindlalt? Nipid, kuidas riiete abil saledam välja näha

* Kõhu juurde vali tumedad värvid — must, tumehall, tumeroheline, tumesinine, veinipunane. Hoia keskosast eemal mustrid ja väldi rohkem kui kolme värvi kombinatsiooni.

* Laiade õlgadega figuuri puhul on sobilik seelik, kuid vaid juhul, kui see on küllaldase pikkusega ega hoia puhevile.