Kersti Heinloo seadis distantsõppe ajal sisse toreda rutiini: see oli ülivahva aeg!

Kersti pojad Oskar (19) ja Otto (13) sündisid kooselust näitleja Janek Joostiga. "Distantsõppe ajal, et me ei istuks ainult arvutis, oli mul Ottoga rutiin: iga päev tegime koos tunniajase tiiru õues. See oli ülivahva aeg meil kahekesi, tegime märkusi elu kohta, tema rääkis ja mina kuulasin. Lapsed on kodus teistsugused kui sõpradega koos olles."