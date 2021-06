Naise elu võimsaim orgasm: rahuldasin end samal ajal, kui vaatasin videot, kus ma ise masturbeerin

Võite mõelda, et tõenäoliselt pole enese alasti vaatamine eriti seksikas, sest kõigil on ebakindlused. Olin nii erutunud, et tahtsin meeleheitlikult näha kedagi, kes on minu moodi, orgasmi saamas. Päris orgasmi. Mõtlesin, et kes siis sobiks selleks kõige paremini, kui ometi mitte ma ise.

Vaatasin oma keha läbi iPhone'i, koos oma venitusarmide ja kõhurullidega ja üle pika aja mõtlesin, et vau, ma näen nii hea välja. Võib-olla oli see kiimasus, mis minus rääkis, aga see erutas mind hullupööra.