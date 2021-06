Horoskoop | Ajab haigutama? See tähemärk vajab täna kindlasti aega lõunauinakuks!

See tähemärk, kellel täna asjad sujuda ei taha või siis sujuvad väga aeglaselt, on sündinud Vähi tähtkujus. "Iseendasse tasub suhtuda leebelt ning tegutseda just sellises rütmis, mis tundub mõnus ja jõukohane. Kui on vaja teha lõunauinak, tasub seda enesele kindlasti lubada."