ARVAMUS | Kui mees ei suuda naisest teha ausat naist, siis pole ta ise aus mees

"Öeldakse, kui mees ei suuda naisest teha ausat naist, siis pole ta ise aus mees. Ja abielu eeldab ausust eelkõige. Laste saamine tuleb ikka omavahel selgeks rääkida. Abielu eesmärk ei ole saada isaks või emaks. Abielu on kahe teineteist armastava inimese kirjalik leping, mis annab ümbritsevale maailmale sõnumi, et nende liit on tugev ja teistele suhetele nad avatud pole.

Kui kaua armastus kestab, on juba iseasi. Siis kui otsa saab, lahutate. Õige armastus muidugi otsa ei saa, aga inimene pole jumal ja võib rängalt eksida.

Lapsed on teisejärgulised. Kui on tugev liit, arvestatakse mõlema soovidega. Kui üks pool hakkab abielu kuritarvitama, tuleb see liit lõpetada."



