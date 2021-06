ARVAMUS | Muutusin mehe kõrval igavaks halliks hiireks, kaotasin iseenda ja mu identiteet oligi olla "tema naine"

"Paljud naised mehe kõrval nö raiskavad ja kaotavad end ära. Nende jaoks on armastus elu sisu, meeste jaoks aga lihtsalt üks elu osa. Kaob see osa ära, mis seal ikka - muu elu on alles. Naise jaoks on see aga suur tragöödia. Samamoodi - mehed suhtes olles ikka ajavad oma rida, naiste isiksus aga justkui - väheneks.