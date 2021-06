Armastus ei küsi! Mees armus oma surmavalt haige tütre hooldajasse, kes on temast 26 aastat noorem

24-aastane Lauren Goodrich ja 50-aastane Aaron Campbell kohtusid, kui Lauren oli Aaroni nelja lapse, 21-aastase Madelena, 20-aastase Emma, ​​20-aastase Elijahi ja Ike'i lapsehoidja.

Laureni ja Aaroni esmakohtumise põhjus oli aga kurb. Nimelt võttis mees hooldusõena töötava Laureni oma surmavalt haige 17-aastase tütre Tori hooldajaks.

Kuigi paari suhted ei olnud kohe romantilised, sest mees oli abielus ja naine kihlatud, võtsid asjad uue pöörde peale seda, kui Tori suri ning mõlemate suhted purunesid.

Peale rasket kaotust oli paar kuus kuud lahus. Aaron leinas oma tütart ning Lauren oli elanud samuti üle raske kaotuse. Nimelt jäeti ta altari ees maha. Peale seda said nad taas kokku, sest mees võttis Laureni uuesti tööle – lapsehoidjaks oma teistele lastele.

Nii tekkisid lähedased suhted ja seda, et nende vahel on rohkem kui sõprus, märkasid nad alles peale mitmendat kohtingut.

Olenemata sellest, et Aaron on Laureni isast vaid neli aastat noorem, võttis tüdruku pere mehe rõõmuga omaks. Salt Lake City'st pärit Lauren sõnab: "Ma armastan oma perekonda ja teadsin, et nad on ka selles osas sama toetavad kui alati.

"Kuigi oleme olnud koos juba kaheksateist kuud, siis mu isa ikka harjub mõttega, et mu kaaslane on minust nii palju vanem, aga Aaron on uskumatult sarmikas ning kohtleb mind väga hästi. Nad näevad, kui õnnelik ma olen."

"See, et ma armusin oma laste hoidjasse, on klišee ja seda saladuses hoida on olnud tõeliselt stressirohke!"

Aaron seevastu tunnistab, et kuigi nad on Laureniga tuttavad olnud juba kolm aastat, polnud tal aimugi, kuidas tema pere selle uudise vastu võtab. "See, et ma armusin oma laste hoidjasse, on klišee ja seda saladuses hoida on olnud tõeliselt stressirohke," tunnistab mees ja lisab: "Mu lapsed on leppinud, et meie tutvusest tekkis lõpuks armastus."

allikas: The Sun