Unusta valehäbi! Tähtsad asjad, mida kõik naised suve hakul tegema peaksid

Kanna nabapluusi

Ära häbene oma keha! Mäletad veel põhikooliaega, kui tõmbasid endale pisikese pluusi selga ja tundsid, kuidas suvi on kohe-kohe kohal? Tee seda uuesti. Seejuures võib leida praegu poodides kõikvõimalike mustrite ja lõigetega nabapluuse. Kui tahad, osta puhvis varrukatega, kui ei, eelista õlapaeltega “isendit”.

Ära kustuta tulesid

Seks ei pea toimuma pimeduses või teki all. Kui veel suhte alguses tabab sind veel ebakindlus, siis mida aeg edasi, seda paremini võiksid end tunda. Jäta tuled põlema ja näed, kuidas see su kallimat sütitab.

Kook ei ole kurjast

See, et sa lubad endale teinekord veidi šokolaadi või koogikese, ei tee sinust halba inimest. Paraku kaasnevad just pideva enesepiitsutamine karmid tagajärjed. Seega, kui sa oled juba tunde jäätisele mõelnud, osta endale üks, et saaksid enda eluga edasi minna.

Kanna kõige kelmikamat kleiti

Sul on paar lisakilo ja oled seetõttu avastanud vormitud riideesemed? Unusta need! Osta endale ääretult seksikas kleit, milles tunned end kuningannana ja tõmba see selga. Sa tunned end hetkega paremini (usu, see “kottkleit” ainult muserdab su meelt).

Instagram on täiesti okei

Olgu, sa ei pea postitama endast päevas mitu pilti, aga ära karda näidata maailmale, kui võrratu sa välja näed. Kellele on paar pisikest endlit enne liiga teinud?

Mine randa!

Rand, soe ilm ja bikiinid on mõeldud absoluutselt kõigile. Ja kui pelgadki paljastada mõnda kehaosa liiga palju, osta veidi katvamad versioonid. Valik on meeletu. Pst, heida pilk ka trikoomaailma.

Armasta iseennast

Tead ju isegi, et see on kõige-kõige olulisem. Kuidas saab sind keegi teine hinnata, kui sa ei armasta iseennast? Mis sellest, et su käed ei näe välja nagu su treeneril ja sa ei käitu nagu kadunud Maaja Kallast. Armasta end just sellisena, nagu sa oled.

