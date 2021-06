Sul on probleeme juuste või nahaga? Eestist leiab looduskosmeetika, mis on juba aidanud paljusid

Uude Elustiili podcast’i episoodi on kutsutud Aesti Skincare OÜ turundusjuht

Mari-Liis Sillaots, kelle näonaha ideaalsest seisukorrast saatejuht Teele Teder vaimustuses on. Saates selgub, et mitte alati pole Mari-Liisi näonahk olnud nii laitmatu, veel vähem tõi see talle varem pidevaid komplimente. „Ma olen ka ise varasemalt näonahaga väga palju vaeva näinud. Mul oli akne. Sain oma olukorrale leevendust, kui tulin Aestisse tööle. Minu jaoks oli parimaks leiuks Aesti trubamask näole,“ ütleb Mari-Liis ning toob välja, et turvas sisaldab palju bioaktiivseid aineid, aitab kiirendada vereringet ning on lisaks kõigele ka põletikuvastane. „Olin väga elevil, et seda katsetada. Proovisin ja nägin kiirelt häid tulemusi,“ ütleb ta.

Aga selliseid imelugusid ja positiivset tagasisidet laekub Aestisse pidevalt. Väga palju kiidusõnu toob ka Aesti dušikreem. „See on ka üks minu suuri lemmikuid. Täpselt samaoodi nagu enamikul eestlastel on kehanahk kuiv, on see ka minul. Selle toote kasutamine annab aga vau-efekti välja, sest peale pesemas käimist ei vaja nahk enam lisakreemitamist.“

Ka Aesti Skincare’i brändi innustas looma üks ilus tervenemiselugu. „Meie tegevjuhi õde vaevles pikalt juuste väljalangemisega, kuni ta jõudis Soome, kus sai teadlaste poolt väljatöötatud juuksekasvu ravi, mille üheks komponendiks oli turvas.“ Turvas puhastab juukse kanalit ning soodustab mineraalide imendumist juuksesibulasse. „Tervenemist pealt nähes hakkas Aesti Skincare’i looja turvast lähemalt uurima, kaasates protsessi mitmed Eesti ülikoolid. Sellest kasvaski välja Aesti bränd.“

Mari-Liis ütleb, et Eesti turbal on näiteks Soome ja teiste riikide ees, kellel leidub ka turvast, üks oluline eelis. Nimelt, on Eesti turvas toitaineterikkam, sest selle kasvutingimused on ideaalilähedased. „Eesti turvas on maailma mõistes üsna ainulaadne, sest meil on hea kliima. Meil ei ole liiga külm ega ka liiga palav.“