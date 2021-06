Pööra tähelepanu märkidele, mis annavad selgelt aimu, et teie suhet ei õnnestu enam päästa

1. Sa tunned end täiesti üksikuna

Kui sa juba nii tunned, siis mis mõte on su suhtel? Järelikult ei kuulu sa oma partneri prioriteetide hulka. Oled sa proovinud temaga sellest rääkida?

2. Sa muretsed pidevalt raha pärast

Kui te elate palgapäevast palgapäevani ja pidevalt on mure, kas ikka söögiraha jätkub, siis on kaks varianti — te kas panete jõud kokku ja üritate rasket olukorda koos lahendada või ei kesta see suhe enam kaua.

3. Sul ei tule seks enam isegi meelde

Ühe uuringu järgi on pea 12% abielusid seksivabad. Kuid seks on suhte väga oluline osa ja kui te ei leia põhjuseid, miks te seda enam ei harrasta, siis ei saa see suhe enam kaua kesta.

4. Sulle ei meeldi koos oma partneriga aega veeta

See on suur ohu märk. Kui sa teeksid mida iganes selle asemel, et oma partneriga aega veeta, milleks siis temaga üldse suhtes olla?

5. Te isegi ei tülitse enam

Väike tülitsemine on tervislik. Kui olete sellele juba käega löönud, siis tähendab see, et te isegi ei ürita enam oma suhet parandada või päästa.

6. Te keeldute abi otsimast

Kui sina või su partner ajate sõrad vastu igale soovitusele paarinõustaja juurde minna, siis on see ju ilmselge, et suhe pole teie jaoks nii tähtis, et selle nimel mõnda ebamugavust taluda.

7. Sinu sotsiaalmeedia kontod jätavad mulje, et sul on ideaalne suhe

Kui sotsiaalmeedias oma partnerit muudkui kiidetakse, on see märk ebakindlusest — järelikult üritatakse tekitada mulje, et kõik on hästi, et veenda selles nii iseennast kui teisi.

8. Sa elad iga päev pettumusi üle

Sinu arust teeb ta kõike valesti ja tema arust teed sina kõike valesti. Rääkige sellest omavahel! Kui te enam üksteist ei kannata, siis äkki oleks aeg leida enda kõrvale inimene, kes teeb asju õigesti?

9. Sa suhtled ikka veel oma eksiga

Eriti hull asi on veel siis, kui suhtled temaga flirtivalt. See ei ole kunagi ainult niisama, vaid on märk tõsisematest probleemidest oma praeguses suhtes. Kas sa tahaksid oma eksi tagasi, kui see oleks võimalik?

10. Sa oled juba pikemat aega õnnetu olnud