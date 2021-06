Stress võtab võimust? Inga Lunge annab teadliku hingamise harjutuse pingelisteks olukordadeks

Hingamine on teadupoolest mitteteadlik protsess – me ei mõtle igale hingetõmbele. Me lihtsalt hingame. Niisamuti ei pea me teadlikult hoidma töös südant või verd läbi veresoonte edasi lükkama. Ometi saab mitteteadliku hingamise muuta teadlikuks, kui sellele lihtsalt keskenduda.