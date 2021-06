Kapp ajab üle ääre, aga riided omavahel kokku ei sobi? See nutikas lahendus on aidanud paljusid eestlasi

Kui mõned inimesed teevad valikuid emotsiooni pealt ning vajavad rohkem mänguruumi, siis teised soovivad struktuuri ja konkreetsust. “Ma sain mõned aastad tagasi aru, et kulutan mõttetult palju aega riiete valimisele ja otsimisele. Minu garderoob võttis minult liiga palju aega, energiat ja ka finantsi,” räägib üks Kogumispäeviku liige sellest, miks ta otsustas kapselgarderoobi kasuks. Kapselgarderoob on läbimõeldud minimalistlik kogu rõivastest, mis on ajatud, stiilsed ning sobituvad üksteisega hästi kokku. See tähendab, et kapis pole küll palju riideid, kuid olemasolevad rõivad on multifunktsionaalsed. “Kapsli põhimõtet saab rakendada ka näiteks ainult ühes eluvaldkonnas, nt tööriiete puhul, et hommikul lihtsamini kodust välja saaks,” räägib teine grupiliige oma kogemusest.