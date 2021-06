Polegi nii lihtne! Grillmeister jagab nõuandeid kuidas valmistada hõrku, mahlast ja maitsvat liha

Enne tule grillile tegemist, vaata üle ka grill. Puhasta see korralikult, sest igasugune mustus, hangunud rasv ja tolm takistavad õhu juurdepääsu tulele ning see omakorda mõjutab liha valmimist. NIPP! Kaval grillmeister vooderdab söegrilli fooliumiga – see muudab grilli puhastamise kordades lihtsamaks.

Tõepoolest, kõik lihatükid grillimiseks ei sobi. Sobivaim lihatükk šašlõki valmistamiseks on kaunilt pekipitsine seakaelakarbonaad, kuna see jääb grillides mõnusalt mahlane. Šašlõki puhul on väga head 3-4 cm kuubikud, aga sobivad ka lihalõigud grillimiseks. Kaelakarbonaadi võib küpsetada ka BBQ-ahjus. Need, kes eelistavad väherasvasemat liha, võiksid valida sea välis- või sisefilee või hoopis kanašašlõki.

Kõrvaltvaatajale võib jääda mulje, et grillimine on kõige lihtsam toiduvalmistamise viis – grill tulele, liha peale ja valmis. Tegelikult on ka grillimine omaette kunst, sest mõne koka lõpptulemus võib hõrgutiste asemel olla hoopis kõrbenud ja kuivanud lihatükid.

Küpseta õigel temperatuuril

Kõige ehedama maitseelamuse saad, kui süütad grilli puupilbaste, paberi või toiduõliga. Enne liha grillile asetamist on oluline saavutada liha küpsetamiseks õige temperatuur, sest liiga külm grill muudab liha nätskeks ja põletavalt kuuma temperatuuri puhul on oht liha hoopiski ära kõrvetada. Söed on grillimiseks valmis, kui saad kätt hoida 3-4 sekundit ca 10 cm kaugusel sütest. Kui suudad kätt hoida hõõguvate süte kohal kauem, on kuumus liiga väike.

Jaga ühtlaselt hõõguvad söed grillil nii, et tekiks kaks tsooni. Kuumem ja jahedam osa võimaldavad grillida erineva küpsusastmega lihasid ja on vajadusel abiks ka järelküpsetamisel. Kuna väiksemad ja õhemad lihatükid valmivad kiiresti, tuleks need asetada sütele lähemale, mis tagab liha kiire

pruunistumise ja aitab ka kuivamist vältida. Suuremaid ja sitkemaid lihatükke tuleb aga grillida grilli jahedamas osas. Nii on võimalik tagada ühtlane valmimine ja vältida pealt kõrbenud, kuid seest toorest liha.

Ära küpseta liiga kaua või liiga kiiresti

Grillimisaeg sõltub lihatüki suurusest, liha omapärast ja eeltöötlusest, süte kuumusest ning liha kaugusest hõõguvatest sütest. Näiteks sealiha puhul kehtib kuldreegel - mida rasvasem liha, seda mõõdukamal kuumusel tuleb seda grillida. Fileed tuleks alguses küpsetada hästi kuumal sütel ning hiljem kuumust oluliselt vähendada.

Searibi vajab küpsetamist 11 minutit ühelt poolt ja sama palju ka teiselt. Seakaelakarbonaadist šašlõkivarras saab aga valmis 20 minutiga. Veiseliha tuleb grillida kiiresti ja hästi kuumade süte kohal. Oluline on jälgida, et grill-liha oleks lõigatud risti lihaskiudu ning ühe tüki paksus on ca 1,5 cm. Kui liha on küps, laske sel pärast grillimist 5–10 minutit kinnises kausis tõmmata, et lihamahlade liikumine peatuks.