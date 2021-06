Igaühel oma varjatud anded! See naine tunnistab, et suudab mõttejõu abil...

Marcela sõnul on ta oma kehaga nii heas kontaktis, et suudab end orgasmini viia mõtejõu abil ning seeläbi saavutatud haripunkt on oluliselt võimsam kui seksuaalaktist või eneserahuldamisest saadud orgasm .

Selleks, et endale veel tugevamat naudingut lubada on naine oma toidulaualgi korrektuure teinud. Näiteks loobunud täielikult lihast ja alkoholist. Peale viimasest loobumist on naise orgasmid muutunud palju intensiivsemaks. "Tahan, et mu keha oleks võimalikult puhas, et saaksin meeltega kogeda suuremaid naudinguid."