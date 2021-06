Ole valvel! Naine paljastas eriti alatu vale, mida mehed Tinderis kasutavad

TikToki kasutaja Sissy Hankshaw jutustab oma jälgijatele, et käis kunagi kohtamas mehega, kes tundus täiesti normaalne.

Mees oli Sissyle juba alguses öelnud, et on lesk ja tema naine suri traagiliseselt. Lisaks ütles mees, et on üksikisa ja kui ta väljas käib, hoiavad sõbrad ta lapsi. "See kõik tundus väga normaalsena," meenutab Sissy.

Kuid naine läks vaatama ka Instagrami, et teada saada, kuidas siis mehe suhe traagilise lõpu saada võis. Sissy leidis mehe "surnud" naise konto ja kuna seal uusi pilte polnud, siis ei olnud asjas ka midagi kahtlast.

Järgmisel päeval, kui Sissy naise profiili aga sõbrale näitas, olid sinna tekkinud uued fotod.

Selgus, et mees ei olnudki lesk. "Ta naine oli väga elus," sõnab Sissy, kes pärast leidu rohkem infot uurima hakkas. Ta leidis palju infot ka naise praeguste tegemiste, sealhulgas ka karjääri kohta.

"Nad olid koos ja piltide järgi ka väga normaalses suhtes," räägib neiu kogutud materjalidest.