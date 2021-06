KÜMME käitumisviisi, mida ei tohiks ükski inimene oma paarisuhtes aktsepteerida

Ühepoolsed pingutused

Sina kuulad ta ära. Sina annad talle nõu. Sina teed plaane ja ettepanekuid. Sina annad talle aega. Tähelepanu. Teed kingitusi. Muretsed tema pärast. Ja vastu ei saa sa praktiliselt mitte midagi. Sa ei ole ju rumal. Sa väärid kedagi, kes sind armastab ja kes teeb sind õnnelikuks. Ja see keegi ei ole tema.

Sa ei huvita teda

Milline oli sinu lapsepõlv? Ta pole sulle ühtegi küsimust selle kohta esitanud. Mis sind huvitab elus? Sa võid kihla vedada, et ta seda ei tea (ja tal on sellest tegelikult ükskõik). Kui midagi peaks sinuga juhtuma, siis ta isegi ei võta vaevaks järele uurida, kuidas sul läheb. Mõnikord katsud sa enda lohutuseks siiski öelda, et ta on tagasihoidlik ja ei julge, vajab natuke aega, tahab säilitada salapärasust suhtes... Ei! Sa lihtsalt ei huvita teda. Seega, ära raiska enam oma aega ega energiat temasuguse peale.

Ta tahab sind muuta

Kujutad sa seda ise endale ette? Sina, koos kõikide oma heade ja halbade omadustega oled just selline nagu sa pead olema, sa oled ainulaadne ja tore inimene. See, kellel tuleb pähe rumal mõte, et sa peaksid enda juures midagi muutma, ei vääri sinu aega.

Ta varjab sind

Kui sa oled temaga juba aasta otsa suhelnud, aga pole näinud tema sõpru ega lähedasi (ja tema ise ei tunne huvi sinu omade vastu), siis põgene nii ruttu, kui saad. Kellegi armastamine tähendab seda, et sa armastad ka tema elu ja tunned neid inimesi, kes on osa tema elust.

Ta paneb sind rohkem nutma kui naerma

Ja see ongi põhjus, miks sa pead tema juurest ära minema. Nüüd, praegu ja kohe!

Ta flirdib teiste naistega sinu ees

Ta on kas seelikukütt või mängib sinuga. Kuidas ka ei ole, ta ei austa sind. Kui te just ei ole ametlikult vabas suhtes, kus mitmenaisepidamine on lubatud, siis on tegemist ikka väga suure austuse puudumisega.

Ta ei pea oma lubadustest kinni/valetab/on vägivaldne

Mis on armastuse aluseks? Austus ja usaldus. Mitte kunagi ei tohi sa lubada kellelgi enda vastu kätt tõsta.

Ta on ihne ja kade