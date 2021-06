Kristina Šmigun-Vähi avaldab, kuidas ta kümme aastat pärast tippspordiga lõpparve tegemist endiselt väga heas vormis on

„Ma jooksen igal hommikul enne tööleminekut tunnikese — see annab päevale mõnusa energia. Samuti avastasin möödunud kevadel enda jaoks viis tiibetlast (harjutused seisnevad tšakrasüsteemi põhimõttel, mille järgi ringlevad terves kehas tšakratega ühenduses olevad energiakeskused — toim). Kui alguses ei suutnud ma harjutuste ajaks mõtteid kõrvale juhtida, siis nüüdseks olen seda juba nii kaua praktiseerinud, et kohalolu hetkes on tuntav ja ma lõõgastun. See on väga nauditav,“ kirjeldab Kristina vaimu toetavaid igapäevarutiine.