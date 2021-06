Elina Nechayeva avaldab oma hommikuse rutiini: see annab immuunsüsteemile boost’i!

Elina enda hommik algab korraliku kõhutäiega, mille üheks osaks on kindlasti ka ingverist, sidrunist ja apelsinist värskelt pressitud jook. “See annab immuunsüsteemile boost’i. Nüüd olen ma avastanud, et Stockmannist võib saada värskelt pressitud granaatõunamahla. Seegi on väga hea immuunsüsteemile. Maagiline jook on ka kuum vesi, ingver, sidrun ja mesi,” toob ta näiteid oma lemmikutest.