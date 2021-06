Ilutoodete maaletooja avalikustab: detailid, mida tasub ilutoodete ostmisel tähele panna

Näiteks ei sobi keskealise naise vistrikuraviks sama vahend, mis teismelisele tüdrukule. Samuti on võimalik kulutada väga palju raha erinevatele kollageeni toidulisanditele, saamata seejuures kätte isegi päevast vajalikku kogust. Kuidas ilumaailmas kavalalt orienteeruda, õpetab Elustiili podcast’i uues episoodis dermakosmeetika e-poe Rosena.ee juht Karin Telling.

„Näiteks oleme harjunud mõtlema, et punnid on puberteediea probleem, aga see ei ole enam üldse nii. Täna on inimesed vistrikega hädas ka siis, kui nad on 30+ ja 40+,“ ütleb Karin ning lisab, et selles eas vajab näonahk aga hoopis teistsugust lähenemist. „Vistrikuvastased tooted on tihti mõeldud just noorematele inimestele ja tihtipeale on need kuivatava toimega. Alates teatud vanusest hakkab meie nahk looduse poolest kuivemaks muutuma, ja siis ei taha enam ükski naine oma nägu kuivatada, vaid hoopis vastupidi, niisutada. Siis tuleb ka leida vistrike raviks oma vanusele sobiv toode,“ ütleb Karin.

Saates annab Karin ka suvise nahahoolduse kohta palju kasulikke nippe. „Päikesel on väga suur mõju meie nahale. Osal läheb suvel näonahk hullemaks, nägu hakkab punetama või hakkab kuivama, ka vistrikke võib tulla senisest rohkem, osal võib näonahk minna aga hoopis paremaks. Päike paneb ka meie naharakud kiiremini uuenema. Üheltpoolt on see hea, aga teisalt, kui me pole laisad ega viitsi nahka puhastada, siis tähendab see umbes poore ja ketendavat nahka.“ Lisaks soovitab Karin nahka koorida pigem õhtusel ajal. „Suvisel ajal naha koorimine hommikul muudab naha päikesekiirgusele palju vastuvõtlikumaks. Lisaks kõigele muule tähendab see ühtlasi ka, et pigmendilaigud on kergemad tulema.“