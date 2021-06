Mitte ainult C-vitamiin! Need on nutikad võimalused, kuidas end viiruste eest kaitsta

Mitmed uuringud on tõestanud, et naermisel on seos keha antikehade efektiivsuse tõstmise vahel. Seega naera, et oma immuunssüsteemi tugevdada. Laiemalt võttes — kõige õnnelikumatel inimestel on rohkem šansse jääda hea tervise juurde isegi siis, kui nad on viiruste sees. Kurbade, närviliste ja elujõuetute inimeste oht haigestuda on palju suurem. Positiivsete inimeste organism võitleb haiguste vastu tänu tsütokiinile (immuunsüsteemi reguleeriv valk) mida toodetakse suures koguses, et mobiliseerida immuunsüsteemi ja teisi rakke.