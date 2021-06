Eestlannad pihitoolis | Naised meenutavad oma ulakaid suveseiklusi: telk õnnistati niimoodi sisse, et oi-oi...

Umbes tunni aja pärast tuli telki minu sõbranna, silmad kui tõllarattad ja sosistas usalduslikult, et ma ei kujuta ette, kui head seksi ta just selle teise noormehe telgis sai. Ma lausa plahvatasin naerma ja teatasin talle, et ega tema ainuke ei olnud! Ka meie telk on sisse õnnistatud nii mis kole! Sel ööl me kumbki ei maganud, vaid võrdlesime kogemusi ja naersime elu uskumatuse üle.