See on kõige levinum probleem, millega inimesed ise oma suhteid saboteerivad

See sisemine konflikt iseloomustab ka igasugust tüüpi suhteprobleeme. Mõnikord oleme teise peale vihased, soovime talle vastu astuda ja teda karistada, tahame, et ta vabandaks. Ja samal ajal ei taha teda ka kaotada, ihkame taas kogeda harmooniat ja õnne. Armastame ja vihkame samal ajal. See on umbes sama, nagu siduda omavahel kokku kaks metshobust ja lasta neil siis vastassuundadesse joosta. Kõik takerdub, tiritakse ja rebitakse edasi, aga see teeb haiget. Me tahame lihtsalt olla õnnelikud. Kuid see hääl soovitab kaitsta oma õigusi, ennast kehtestada, asjad korda ajada, olla ettevaatlik, mitte maha jääda. Mõned inimesed räägivad suhtekontodest. Nad mõtlevad seda positiivselt, lausa nii positiivselt, et see minu arvates üsna absurdne idee on juba leidnud tee paariteraapia võtetesse. Ent kui kontosid juba avama hakatakse, muutub armastus justkui tehinguks, mille järel saab sellest lihtsalt pudi-padi pood. Vastastikusel suuremeelsusel, avatusel, usaldusel, lugupidamisel ja võrdsusel pole kontodega mingit pistmist. Kui on üks valdkond, kust peaks igasugused arvutused eemal hoidma, siis on see armastus. Ehk küsite nüüd endalt, kas peaksite siis hoopis ennast ohvriks tooma? Alati järele andma? Kõike tegema ja mitte midagi vastu küsima? Peaksite omamoodi Jeesus olema? Muidugi mitte. Kui tunnete ennast täieliku täiskasvanud inimesena, pole teil vaja teha mingeid arvutusi – te teate, et teil on kõike piisavalt ja suudate täieliku sisemise selgusega lõpetada need suhted, kus esineb selliseid rõhuvaid mustreid. Te ei pea enam ennast salgama ja igal õhtul n-ö päevakassat lugema. Pärast enesesabotaažist üle saamist ei saa midagi sellist juhtuda. Saate kõigega hakkama. Isegi selle tõelise valu korral, mida armastus võib põhjustada. Kõigepealt peame aga õppima, kuidas see teesklus lõpetada.