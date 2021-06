„Niikaua kui mäletan, olen orgasme teesklenud. Jah, ma lasen meestel arvata, et jõudsin rahulduseni, kuigi seda tegelikult ei juhtunud. Päriselt õnnestub mul seksides orgasmi saada mõnikord, kui mees mind keelega hellitab, kuid mitte kunagi klassikalise vahekorra ajal. Aga kui naine orgasmini ei jõua, hakkab kutt paanitsema. Ta saab aru, et see, mida ta teeb, ei tööta ja hakkavad „rammima“ kõvemini ja kiiremini. Orgasmi teesklemine aitab mul mehi sest piinast päästa!"