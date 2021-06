Karta on, et leidub tuhandeid patsiente, kes koroonapandeemia hirmus pole pöördunud oma perearstile kaebustega, mis võiksid vähile viidata. See tähendab, et nad on diagnoosi ja ravita. Meedikud hoiatavad, et plaanilise ravi ajutine peatumine võib põhjustada märkimisväärsel hulgal surmasid, mida oleks saanud ennetada.

Suurbritannia vähiuuringute keskuse andmetel alustab Inglismaal rinnavähi ravi umbes 48 800 naist aastas. Aastaga on vähenenud see arv 10 600 naise ehk 22% võrra. Arvatakse, et enamikul neil „puuduvatest“ patsientidest — kui neil midagi kahtlast avastatakse — on veel varajases staadiumis haigus, mis tavaliselt allub paremini ravile.

Need on kuus ohumärki, mida võiks märgata: