Ehkki mõtted ja fantaasia võivad liikuda suunas, kus tundub, et üle aisa löömine ei ole midagi hullu, eriti juhul, kui armastus suhtes on nagunii otsa saanud, on tegelikult mõned äärmiselt loogilised põhjused, miks petmine sulle head ei tee. Isegi siis, kui tundub, et ehk ikka võiks...