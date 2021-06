Liigsöömine võib viia tõsise terviserikkeni! Need asjad aitavad ülesöömisest edukalt hoiduda

Iiveldus, kõhuvalu, gaasid ja raskustunne kõhus on farmatseudi sõnul liigsöömise peamised tagajärjed. “Kui süüa liiga palju, siis suureneb maos maomahla hulk ning võib tekkida toidu tagasiheide ehk toit tuleb koos maomahlaga söögitorru ja see tekitab ebameeldiva kõrvetava tunde,” selgitab Hirvlaan ning lisab, et liigne söömine, eriti soolaste toitude söömine, võib tõsta vererõhku, eriti neil, kel juba on normist kõrgem vererõhk. “Kõrge vererõhk sageli halba enesetunnet ei põhjusta ja nii inimene ei pruugigi aru saada, et vererõhk on liiga kõrgeks tõusnud,” põhjendab ta ning lisab, et kõrgeks tõusnud vererõhust võib inimesele märku anda hoopis peavalu või peapööritus.