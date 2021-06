Kui palju võiks vett juua? Kas kaks liitrit vett päevas on vaid müüt? Vastuse annab sporditreener

Kehamassiindeks, organismi vedelikusisaldus, lihas- ja rasvamass on kõigest osa kõikidest näitajatest, mida on soovitatav teada ka ainult vahel harva spordiga tegelevatel inimestel. Nii Leedus kui ka välismaal personaaltreenerina töötav Gytis Beikus ütleb, et tänapäeval leidub informatsiooni spordi ja tervisliku eluviisi kohta isegi rohkem kui vaja, sellepärast on kerge eksida ja müütidesse takerduda. Sel korral vaatasime spordiprofessionaaliga lähemalt, milliseid müüte ei tasuks uskuda ja mida iga inimene peaks teadma.