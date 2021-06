Kas tead, milline ametipost sobib sulle kõige paremini vastavalt sodiaagimärgile?

Sa oled julge ja sihikindel. Sa vajad sellist töökohta, kus sul oleks vajalik konkurents, mis esitaks sulle väljakutseid ning kus sa saaksid panna oma sõna maksma. Sa oled ju sündinud meeskonnajuhiks. Kõik juhtivad töökohad on sulle loodud. Sinust saaks väga hea projektijuht, treener... ühesõnaga kõik sellised valdkonnas, kus sul on jäetud tegevusvabadus ning juhtimine. Üksluisus ei sobi talle üldsegi.

Tõenäoliselt otsid sa loomingulist valdkonda. Kus hästi makstakse. Sa oled hästi loominguline aga otsid sellist töökohta, mis tagaks talle teatud rahalised võimalused. Sulle sobivad kõik sellised valdkonnad, mis on seotud kunsti, muusika ja filmindusega.

Sulle sobib ideaalselt personalitöö, kõik, mis on seotud suhete ja kommunikatsiooniga. Sul on eriline anne teistega suhtlemisel. Sa tead alati, millist nõu inimestele anda. Sa tunned ka ruttu igavust ja vajad seega intellektuaalset stimuleerimist. Tõenäoliselt muudad sa oma karjääri mitu korda elu jooksul või siis on sul mitu töökohta korraga. Sulle ei valmista mingit probleemi elada kahte elu paralleelselt.