Suveks leivad ühte kappi? Need on viis asja, millest tuleb kindlasti rääkida enne kokku kolimist

1. Piirid paika

Selleks, et vältida hilisemaid stseene ja liigseid vaidlusi, on hea kohe paika panna, milliseid teemasid on parem vältida selleks, et alustada suhet normaalsetel alustel. Kindlasti ei tähenda see seda, et tuleks leppida teise poolt peale surutud nõudmistega, mis sulle ei sobi - õppida tuleb kompromisse tegema ja teineteise soove austama, pannes paika seisukoha sellistes tähtsates küsimustes nagu suhted sõpradega ja teisest soost töökaaslastega, reisid ja väljas käimised, mida kindlasti mitte teha ja öelda tülide käigus jne.

2. Raha

Rahaprobleem on üks peamistest tülitsemise põhjustest. Selle pärast on vaja hästi tunda oma tulevase elukaaslase finantsolukorda enne kokku kolimist. Elukaaslane, kes ei oska oma rahaga ümber käia, kes on kaelani võlgades, kes raiskab liiga palju raha ja ei oska säästa tuleviku jaoks, ei aita sul saavutada rahaliselt kindlat ja turvalist elu.



3. Usk

Usk on üks peamistest alustest, mis määrab meie käitumise ja hoiaku ühiskonnas ning mõjutab meie eluvaadet. Selleks, et kaks inimest saaksid koos elada rahulikult, peavad nad oma usku jagama või vähemalt austama ja mõistma teise inimese usku. Kriitiliselt häälestatud inimesega kooselust ei tule midagi hea, sest ta naeruvääristab kõike seda, mis on sinu jaoks püha. Selle pärast tuleb esitada juba enne kokku kolimist tema arvamust seoses religiooniga ja samuti millises vaimus tahaks ta kasvatada oma lapsi.

4. Suhe ämma ja äiaga