Väheteada võimalus kogeda hullutavat naudingut! Nibuorgasmid on tõesti olemas – proovi ise ja paku ka partnerile

Foto: Shutterstock

Kas teadsid, et orgasmi saamiseks ei ole genitaalide stimuleerimine ainuvõimalik viis. Tuleb välja, et ka nibud on piisavalt tundlikud. Kuigi sa oled ehk harjunud rahulduseni jõudmiseks eelkõige oma alakeha puudutama, võid sa harjutades ühel päeval saada ka nibuorgasme.