Toitumine on täiesti käest ära läinud? Niimoodi talitades saad kiiresti asja parandada

Ära tunne süüd!

Olen täheldanud, et kui nädalas juhtub rohkem kavaväliseid toidukordasid kui ettenähtud, siis valdab mind väike süütunne, et olen pakkunud oma kehale kütust, mis ei olnud just kõige parem valik. Siin tasub unustada see, mis oli. Juhtus kavaväline toidukord? Mis siis, järgmine toidukord jälle kavas ning keha saab jälle täisväärtuslikku kütust. Minu nõuanne — ära keskendu minevikule, keskendu edasiliikumisele.

Kindlasti ei tasu ka pärast kavavälist toidukorda muretseda väikese kaalutõusu pärast. Lisaks proovi pidama jääda kavavälise toiduga võimalikult varakult. Kui on läinud kommi söömiseks, siis piirdu mõne kommiga, mitte ära söö tervet pakki tühjaks.

Maga piisavalt!

Uni mõjutab meie elu palju rohkem kui me arvata oskame ning unepuudus soodustab mitmete haiguste teket sh ka kehakaalu kasvu. Ilmselt oled ka Sina tundnud, et väsinuna sooviksid rohkem süüa kui tavaliselt. Sellele on lihtne seletus — oled väsinud ning tunned, et vajad energiat ning seetõttu tekivad ka erinevad isud ja soov süüa rohkem kui tavaliselt. Sinu keha küll tavapärasest rohkem toitu ei vaja, kuid vajab üht korralikku puhkust ja und. Seega alusta sellest, et kui Sa pole piisavalt maganud, siis puhka end välja ja maga oma unetunnid täis.

Alusta hommikusöögist!

Hommikusöök annab hea alguse päevale, seega võta endale eesmärgiks süüa ainult hommikusöök toitumiskava järgi ning ülejäänud päeva peale teha paremad toiduvalikud. Muidugi võid süüa ka kohe kõik 4 toidukorda kava järgi, aga tee seda ainult, siis kui oled 100% selleks valmis ja valmistunud.

Miks just hommikusöögist alustada?

Hommikusöök määrab ära Sinu energiataseme kogu päevaks ehk kui hommikusöök on suhkrurikas, siis oled terve päeva väsinud ning ootad uut “magusadoosi”. Kui hommikusöök on tervislik ja tasakaalus, siis oled energiline ja valmis tegutsema. Lisaks on erinevad uuringud tõdenud, et inimesed, kes söövad tervisliku hommikusöögi teevad ka tervislikumad valikud terve päeva jooksul.

Joo piisavalt vedelikku!