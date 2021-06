Kuidas kallim kas või 1000 kilomeetri kauguselt orgasmini viia

Tehnoloogia areng sekslelude tööstuses on jõudnud sinnamaale, et paarid saavad virtuaalse vallatlemisruumi, veebikaamera või äpi kaudu kas või maailma teisest otsast teineteisele naudinguid pakkuda. Musta Pantri perenaine Inna tutvustab enda lemmikuid äpiga juhitavaid sekslelusid, mis on loodud spetsiaalselt paaridele. Ikka selleks, et füüsiline lähedus püsiks ka ajal, mil ollakse teisest tuhandete kilomeetrite kaugusel.