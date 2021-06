Hommikune pahurus ja negatiivsus võib olla minevik, kui alustad oma päeva hoopis nii

Miracle morning: õnne ja edu võti

Kui praegu jätsime me peamiselt meelde, et iseenda jaoks aja võtmiseks on vaja lihtsalt varem ärgata, siis imeline hommik ei piirdu üksnes sellega. Mis selle eesmärk siis on? Muuta oma elu paremaks igas valdkonnas.

Selleks, et uut harjumust omaks võtta, on vaja luua uus traditsioon, mis seisneb kuue alussamba peal ja nendeks on: vaikus, sisendamine, visualiseerimine, füüsilised harjutused, lugemine ning kirjutamine.

Alusta järgmise kuu aja jooksul igat oma hommikut sel viisil:

1. Mediteerimine

2. Sisendamine ja visualiseerimine: mõtle sellele, kes sa olla tahaksid ja määra endale eesmärgid ning plaanid

3. Füüsilised harjutused: tähtis ei ole see, kui kaua sa end treenid ega see, millega sa tegeled, peaasi, et su hommik sisaldab mõnusat füüsilist tegevust

4. Lugemine: loe vähemalt 10 minutit mõnda head juturaamatut või ajalehte

5. Kirjutamine: kirjuta üles päevikusse või vihikusse oma mõtted, plaanid ja samuti kõik asjad, mille eest sa oled tänulik, inspireerivad tsitaadid jne.

See on kõigest näide sellest, mida sa teha võid. Iga asja peale kuluvat aega ja kestvust võid sa muuta vastavalt oma soovile.

Loomulikult ei ole alati kerge vara ärgata ja nende asjadega tegeleda. Aga samas on kindel see, et iseendale leitud aeg on alati kasulikult kulutatud aeg. Mediteerimine, lugemine ja kirjutamine võivad sind muuta ainult õnnelikumaks. Kui sa kujutad ette oma plaane nagu oleksid su suuremad soovid juba täitunud, tunned rõõmu ja rahulolu, see viib sind tulemusele lähemale. Iga päev üks samm lähemale.