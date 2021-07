"Ei mingit häbi. Ei mingit katset seda vaikselt teha. Amelevad valjuhäälselt ja uhkelt rongi tualetis."

Noormehed räägivad valju häälega, on käratsevalt lustakad, vembutavad, nagu kahekümneaastastel kombeks – jõuavad vaevu rongile, nii et kogukas jaamakorraldaja puhub ärritunult ja ägedalt vilet.

Mida teie arvaksite, kui näeksite rongi sisenemas kaht meest, mõlemal käes must prügikott, mille sisu pole teada? Mina ise, kel on teismeline poeg, kelle toast on arukas turvalisuse kaalutlustel eemale hoida, mõtlen üksnes: Tüüpiline. Kas te, noormehed, ei suutnud isegi reisikotti leida?

Ella, kui sa tahad osta ajakirja Hello!, siis tee seda. Mis see sulle korda läheb, mida kassas istuv tüdinud ilmega tudeng arvab?

Lugesin kuskilt, et neljakümnendateks eluaastateks peaksid hakkama rohkem hoolima sellest, mida sina arvad teistest, mitte et mida teised sinust arvavad – nii et miks ma siis ikka veel ootan, et see mulle kohale jõuaks?

Loomulikult ei tohiks ma tegelikult teiste inimeste jutuajamisi pealt kuulata. Aga kas teie ei leia, et ühistranspordis on see võimatu? Osa karjub oma mobiiltelefonidesse, kõik ülejäänud keeravad sellega võisteldes endal volüümi põhja. Et neid kuulda oleks.

Kuni selle hetkeni polnud ma end kunagi vanamoeliseks pidanud. Ega naiivseks. Okei, okei, jah, mul oli olnud küll kaunis tavapärane lapsepõlv – võib isegi öelda, et mind oli eluraskuste eest kaitstud, aga … Taevane arm! Vaadake mind nüüd! Ma olen pisut elanud. Palju õppinud. Moraalse käitumise Richteri skaala järgi olin ma üsna keskmine ning just sellepärast vapustaski kuuldu mind nii väga.

Ma tegin vea. Nüüd on see mulle teada.

Ja siis … Tüdrukud kordavad seda, mille ma olen juba nende varasemast jutust üles korjanud. See sõit Londonisse on nende esimene soolovisiit pealinna – kingitus vanematelt keskkooli lõpu­eksamite sooritamise puhul. Neil on broneering mõõduka hinna­klassiga hotelli, piletid muusikali „Hüljatud” etendusele ja nad pole iial varem nii elevil olnud.

Tean, tean. Tegelikult ma ei tohiks kuulata, aga see teema on meil juba ammendatud. Mäletate, mul on igav. Nemad räägivad valju häälega.

Kaks kohvi ja neli laagriõlut hiljem on noormehed tüdrukutega liitunud – nad istuvad mulle sedavõrd lähedal, et ma kuulen kogu jutuajamist pealt.

Vaatan, kuidas tüdrukud jäävad vait ja muutuvad häbelikuks, üks vaatab sõbrannale suurte silmadega otsa – ning, jah, üks noormees on eriti silmatorkava välimusega, nagu modell või poistebändi liige. Ja see kõik tuletab mulle meelde toda väga erilist tunnet, mida kõhus tunned.

Jahmerdanud automaatuksega – lahti, kinni, lahti, kinni –, mis on nende meelest loomulikult äärmiselt naljakas, võtavad nad istet pingil, mis on kohvrirestidele kõige lähemal. Siis aga – küllap märgates kaht Cornwallist pärit tüdrukut – vaatavad nad teineteisele kavalalt otsa ja suunduvad vagunit mööda edasi istmetele, mis on otse tüdrukute taga.

Ja mina mõtlen, et see pole sugugi nii. Sest Karl leiab nüüd, et tüdrukutel oleks kõige turvalisem, kui neil oleks Londonis saatjaks keegi, kes linna hästi tunneb.

See on hetk, mil ma mõtlen tõsisemalt oma rolli üle.

Mina aga maadlen paradoksiga: kiusamine versus kallaletung, ja kas meil pannakse tõesti pisinääkluste pärast trellide taha? Aga tüdrukud paistavad põnevil ja ütlevad oma armsas ja liberaalses naiivsuses, et lojaalsus on hea asi ja et nende koolis olla kunagi käinud üks mees, kes rääkis, et oli istunud kinni narkootikumide pärast, ja kuidas ta oli pärast seda, kui oli oma aja ära istunud, elus täieliku kannapöörde teinud. Ja kogu ta keha oli tätoveeringutega kaetud olnud. Kogu keha.

Ei. Poisid ei tõmba neid haneks. Nad on otsustanud inimestega ausad olla. On oma vead teinud ja nende eest maksnud, aga keelduvad häbi tundmast.

Noormehed on just vanglast välja pääsenud. Mustades kottides on nende isiklikud asjad.

Ja siis tunneb Anna – kahest Cornwalli sõbrannast pikemat kasvu – huvi, mis on mustades kottides, ja mina tunnen salamisi heameelt, et ta seda küsis, sest ka mina tahan seda teada, ning ma naeratan endamisi küsimusele järgnevat aasimist oodates. Poisid. Nii lohakad. Millised te küll olete?

See on hetk, kui ma otsustan, et pean tüdrukute vanematele helistama. Nad on oma küla nime maininud, Anna elab talus – see poleks mingi tuumafüüsika. Ma võin helistada postkontorisse või kohalikku pubisse, mitu talu seal siis ikka on?

Aga Anna pole sugugi kindel. Ei. Nad peaksid vast varakult tagasi hotelli minema, sest neil on kavas järgmisel hommikul mööda poode käia. Neil on nimelt plaan minna esimese asjana Liberty luksusärisse, sest Sarah tahab proovida selga üht Stella McCartney hilpu ja sellest telefoniga pilti teha.

Tubli tüdruk, mõtlen mina. Arukas tüdruk. Anna, säästa mind sekkumisest. Aga on üks komplikatsioon, sest paistab, et Sarah’le on Antony meeldima hakanud. Minnakse teist korda puhvetisse ja tagasi tulles vahetatakse kohad: nüüd istub Anna Karliga ja Sarah Antonyga, kes räägib talle, kuidas ta kahetseb, et on oma elu pekki keeranud. Väidab, et ta läks kuritegevuse teed üksnes meeleheitest, kuna ei leidnud tööd. Tal ei õnnestunud oma poega ülal pidada.

Poega?

Ja kuulates Antonyt rääkimas, kuidas ta võitles oma eksiga võimaluse pärast last näha, kinnitab Sarah’le, et ei kavatse lasta asjadel mingil juhul minna nii, et tema poeg ei tunne oma isa – „Kas sina, Sarah, ei leia, et see oleks lihtsalt kohutav, kui ta ei õpiks üldse oma isa tundma?” –, valgub minust üle minu imeliselt kaitstud elu vari ning ma muutun üha väiksemaks ja väiksemaks.

Nüüd üllatab mind Sarah – tal on pisarad silmas, kui ta kinnitab, et tema arvates on väga tore, et Antonyle on tema laps nii tähtis, sest paljudele meestele ei oleks, paljud lihtsalt hülgaksid vastutustunde. „Nüüd tunnen ma end kohutavalt halvasti, kuidas meie muudkui jahvatame Stella McCartneyst.”

Ja mis on tõde? Sel hetkel pole mul sellest enam vähimatki aimu. Mida tean mina, kelle poja ainus tõsisem probleem oli lahing sellepärast, et näha alla 18-aastastele keelatud filmi.