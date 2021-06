Tööväsimus kimbutab? Siin on mõned põhjused, miks peaksid kaaluma uut ametit

Selleks, et hüpata tundmatus kohas vette ja öelda ei töökohale, mis sulle enam huvi ei paku on vaja julgust. Kui sa kord juba selle sammu astud, siis kinnitad endale, et oled piisavalt julge, et elu oma kätesse haarata ja teha seda, mis sind õnnelikuks teeb.

See võib tunduda kummaliselt kuid seos töökoha ja sinu hea tervise vahel on teaduslikult tõestatud. Kui inimene on rahul oma igapäevatööga on ta õnnelikum ja seeläbi ka tervem. Seega, kui sind vaevavad viimasel ajal kummalised tervisehädad, võivad need olla tingitud lihtsalt pingest ja stressist, mida oma praegusel töökohal taluma pead.