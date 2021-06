Kuumalaine on seksielu jahedaks muutnud? Põnevad võimalused, kuidas palavuses siiski unustamatud naudinguid kogeda

Palavus muudab meid kõiki veidi laisaks ning huvi kõige tavapärase vastu raugeb - raske on teha tööd, söögiisu kahaneb ning otseloomulikult kahaneb huvi kõige füüsilise vastu. Sealhulgas ka seksi. Miks? Kuumal ajal seksimine pole lihtsalt lõbus - pigem on see kleepuv, higine ja kurnav tegevus.