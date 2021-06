Seletamatu kaalutõus? Just see tavapärane probleem võib olla selle põhjuseks

Foto: Shutterstock

Meie eluviisid on need, mis kõige rohkem määravad positiivselt või negatiivselt seda, milline on meie tervis. Toitumisharjumustel on siin väga suur roll, sest kõige rohkem kannatabki organism igasuguste erinevate liialduste all, mis lisaks kõigele kahjustavad ka maksa.