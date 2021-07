Ma pean tunnistama, et ei tundnud tegelikult süümepiinu suhte pärast Riinega. See suhe oli kuidagi nii loomulik. Sa lihtsalt olid selle meeletu kire sees ja tundus, et niisugune kirg peab elus olema, muidu on elu ju poolik. Vahel mõtlesin selle üle, kas ma olen oma abikaasa ja lapse reetnud ja kas mul peaks häbi olema, et petan oma abikaasat. Aga ei olnud häbi.