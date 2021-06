Haapsalus toimub enesearengufestival Hea Elu

Terviklik lähenemine inimesele

Edu Akadeemia kaasasutaja, autor, laulukirjutaja ja “Silmapaistev noor eestlane” 2021 Roland Tokko tõdeb, et tihtilugu on paljud suvised sündmused küll väga mõnusad ja meeleolukad, aga nende varjupool on see, et seal on terve hulk joobes inimesi, kes satuvad üksteisega kaklustesse, seal on ebameeldivad situatsioone, tulenevalt inimeste konditsioonist. Nii tekkis Tokkol koos Joogafestivali korraldajatega idee korraldada sündmus, kus on meeldiv ja kasulik ühendatud. Joogafestivali on korraldatud juba üle 10 aasta, ent tekkis soov teha midagi laiemat kui vaid füüsiline jooga – mis jõuab ka inimeste mõtte- ja arengutasandile ja palju kaugemale, läheneb inimesele holistilisemalt, terviklikumalt. See on see, mis on olnud mõttes ka Edu Akademial, seega otsustati jõud ühendada ja panna kokku enesearengufestival.

Oma ala ekspertide esinemised ja meelelahutus

Enesearengufestivalil toimuvad inspireerivad esinemised erinevate Eesti tipptasemel tegijate poolt, seal on füüsilisi tegevusi, kontsert tuntud Eesti artistiga, olema saab ka meeleolukas pidu DJ-ga, ent pidu toimub alkoholi- ja meelemürgivabalt. Samuti on võimalik erinevate inimestega luua kontakti, füüsiliselt kokku saada, leida sarnaselt mõtlevaid inimesi ja miks mitte luua sõprussuhteid, nii tööalaselt kui eraeluliselt.

Esinevad:

• Tingimusteta armastuse maaletooja, naudingute koolitaja Epp Kärsin

• Kirjanik, elustiiliettevõtja ja enesearengufestivali korraldaja Merit Raju

• Näitleja, jooga koolitaja, heaolunõustaja ja vaimse tervise teemadel kõneleja Marilyn Jurman

• Muusik, kirjanik ja saatejuht Mihkel Raud

• Edu Akadeemia kaasasutaja, autor, laulukirjutaja ja “Silmapaistev noor eestlane” 2021 Roland Tokko.

• Ekstaatilist tantsu viib läbi Rain Tunger.

• Liisi Koikson esitab mahe- elektroonilises kastmes läbilõiget oma parimatest lugudest. Temaga on laval Raun Juurikas klahvidel, Marti Tärn basskitarril ja Martin Petermann löökriistadel.

Vaata lähemalt ja osale enesearengufestivalil SIIT.