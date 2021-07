Reeglid, millele ei tasu vilistada! Koledad ilupatud, mida me teadmatusest teeme

Mõned ilureeglid tulevad ja lähevad, mõned ilumüüdid purunevad, kuid on asju, mida sa ei pruugi teadagi. Siin on loetelu lihtsatest ja igapäevastest ilunõuannetest, mille peale me sageli teadmatusest vilistame. Näiteks kas teadsid, et suured päikeseprillid ei ole vaid moeaksessuaarid?