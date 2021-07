Lilian Promet: koos veedetud ajaline määr ei ole nii oluline kui vanema kohalolu

Meaningful Talks suhtluspäeviku “Minu lapse hingeelu” kaasautor Lilian Promet tõdeb, et omavahelisel suhtlusel on väga suur roll laste tuleviku kujunemisel. Paraku tänapäeval ei osata tihtipeale enam üksteisega suhelda ega luua tähendusrikkaid vestlusi. Ei suudeta olla kohal ja keskenduda, tegeletakse mitme asjaga korraga ja vahel ei märgatagi, kui lähedasel on eluga keeruline toime tulla.

Last paneb rõõmsana tundma vanema kohalolu

Tänapäeval on elutempo kiire ning ajaliselt ehk polegi võimalik kaua koos olla. Promet rõhutab, et koos veedetud ajaline määr ei olegi nii oluline kui vanema kohalolu.

Lapse lugude kuulamine, neile kaasa elamine ja koostegemise üle rõõmustamine on need, mis panevad lapsel end hästi tundma. “Kõige suurem kingitus lapsele on see, kui täiskasvanu on tema jaoks kohal, kuulamas ja suunamas. Olles mentor, mitte õpetaja. Tunnustada ja märgata ning leida aega, et peegeldada seda, mis laps talle jaganud on,” ütleb Promet.

Siiski on soovitus vanemale, leida iga päev vähemalt 15 sisulist minutit, et rääkida läbi, millised olid päevased emotsioonid, mis läks hästi ja millised olid suurimad väljakutsed.

Lapsed avanevad läbi mängude ja turvalisuse

Promet sõnab, et lapsed avanevad kõige paremini läbi mängude ja siis kui neil on turvaline olla. Laste tegevuste jälgimine on väga tervendav ja rahulolu pakkuv, seda nii lapsele kui vanemale. Tihti piisab esialgu ainult vaatlemisest, sekkumata lapse tegevusse ja andmata ühtegi hinnangut. Isegi siis kui laps teeb näo, et ta ei märka sind, tajub ta alati lapsevanema kohalolu. Seejärel kui side on loodud ja mõlemad tunnevad ennast mugavalt, on sobiv aeg vestluse alustamiseks ja ka avatud küsimuste küsimiseks.