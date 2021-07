Puhkus ukse eest? Nutikad nipid, kuidas korraldada soodne, kuid elamusterohke reis!

Kogumispäeviku liikmed soovitavad tundmatutes linnades seigelda kalli rendiauto asemel jalgsi, rattaga või ühistranspordiga. Paljudes paikades on tavaliselt võimalik leida ka tasuta linnatuure ning isegi ekskursioone, millele peab küll tavaliselt varem registreerima. Samuti tasub enne reisi otsida parke ja loodusalasid, mida on võimalik ka ise avastada ning teha eeltööd vabaõhuürituste või festivalide kohta, mis pakuvad kultuurielamusi ka ilma tasuta.

Kõige soodsamalt saab endale siiski korraldada elamusterohke seikluse siis, kui reisikulud on ette planeeritud. “Mul on Drive’i tabel kasutusel — enne reisi lähevad sinna kõik teadaolevad kulud (transport, majutus, sissepääsud) ja eeldatav kulu toidule. Pärast reisi lähevad tegelikud kulud kõrvale,” jagab üks koguja. Ka teised liikmed tõdevad, et enne reisi on mõistlik teha näiteks Exceli tabel või kasvõi lihtsalt märkmikusse kirja panna, millised on kõik reisiks teadaolevad kulud — eelkõige transport, majutus ja eeldatav kulu toidule, et vältida suuri väljaminekuid ning emotsioonioste.